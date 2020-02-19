Şimşek Sivas’a odaklandı

SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ

Süper Lig'de bu sezon kendi evinde ikinci kez mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi Gençlerbirliği maçında son buldu.Cuma günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Şimşek, bir günlük izinden sonra çalışmalarına tekrar başladı. SİVAS'A ÖZEL UÇAKAytemiz Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı ile yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sivasspor karşısında puan ya da puanlar almak için planlar yapan turuncu-yeşilliler, bu maç için özel uçak kaldıracak.İsteyen taraftarlar ise transfer, uçak bileti, 1 gece konaklama ve maç bileti de dahil olan 1000 TL'lik bir ücret karşılığında kafileye dahil olabilecek.