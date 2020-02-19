Şimşek Sivas’a odaklandı

Süper Lig'de bu sezon kendi evinde ikinci kez mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi Gençlerbirliği maçında son buldu. Lig ve kupadaki iyi gidişatını Ankara ekibi karşısında sürdüremeyen turuncuyeşilliler, bu mağlubiyetin ardından 39 puanla 5. sıraya geriledi.
Cuma günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Şimşek, bir günlük izinden sonra çalışmalarına tekrar başladı. SİVAS'A ÖZEL UÇAK
Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı ile yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sivasspor karşısında puan ya da puanlar almak için planlar yapan turuncu-yeşilliler, bu maç için özel uçak kaldıracak. Perşembe günü saat 15.00'te Gazipaşa- Alanya Havalimanı'ndan kalkacak özel uçak, cuma saat 23.55'te Sivas'tan Gazipaşa'ya dönecek.
İsteyen taraftarlar ise transfer, uçak bileti, 1 gece konaklama ve maç bileti de dahil olan 1000 TL'lik bir ücret karşılığında kafileye dahil olabilecek.