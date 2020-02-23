Annelere özel eğitim

Antalya'da orta ve ağır engeli bulunan öğrenciler için eğitim veren Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda çocuklar eğitim alırken anneleri de açılan kurslarda hem meslek öğreniyor hem de terapi ediliyor. 165 öğrencisi bulunan okulda Halk Eğitim Müdürlüğü'nün açtığı kurs ailelere gelir kapısı oluşturuyor.Kepez Özel Eğitim Uyulama Okulu 2. ve 3. Kademe'de engelli çocuklarını yalnız bırakmamak için her gün okula gelen annelere yapılan çalışma örnek gösterildi. Çocukları ders görürken anneleri de el sanatları, okuma-yazma, Kur'anı Kerim, ahşap boyama, rölyef, takı tasarım, geri dönüşüm ve 3 boyutlu modelleme kurslarında dertlerini unutup meslek sahibi oldu. Kursların başlamasıyla birlikte bu yıl okuma-yazma bilmeyen 10 anne diploma alacak seviyeye geldi.El sanatları ve takı tasarım kursunda becerilerini geliştiren anneler, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Anneler hem okulda hem de çevrede stant açarak satış yapabiliyor. Uygulamadan memnun olduklarını söyleyen ve kurs bitiminde sertifika sahibi olan anneler, "Hem çocuklarımızda aklımız kalmıyor, hem stresimizi atıyoruz. Arıca para kazanıp aile bütçemize katkı sağlıyoruz" dedi. Özellikle geri dönüşüm kursunda eski ve kullanılmayan eşyaları parlatan anneler ortaya muazzam eserler koyuyor. Gazete sayfalarından üretilen bebekler ise büyük ilgi çekiyor.Kızı çalıştığı için otistik torunu okula getiren Bilge Mızrak, kursların kendisine bir nevi terapi gibi geldiğini söyledi. Mızrak, "Eskiden kendimi yalnız hissederdim. Fakat bizlere bu imkan sağlandıktan sonra benimle birlikte aynı ortak sıkıntıları olan annelerle büyük bir aile olduk" diye konuştu. Down sendromlu oğlu ile okula gelen Nurten Yılmaz ise "Daha önce başka okullara gittik. Buralarda hırpalandık. Oğlumu dışarıda soğukta bekliyordum. Fakat okul yönetimi bize şefkat elini uzattı" ifadelerini kullandı. Engelli kızını okula getiren Zahide Özçoban, "Dışarıda boş boş oturmak yerine kurslarda ürettiklerimizle evimize katkı sağlıyoruz" dedi.ÖZEL Eğitim Uygulama 2. ve 3. Kademe Okulu'nda şimdiye kadar 9 ağır engelli öğrenci eğitilerek orta seviyeye geçti ve okuldan ayrılıp meslek okullarına kayıt yaptırdı. Okul yönetimi 2 öğrencinin daha kademe atlamak için sırada beklediğini söyledi. Bu öğrencilerin aşçılık ve kat hizmetleri alanlarında eğitim gördüğü ve okulda elde edilen başarının Türkiye'de bir ilk olduğu vurgulandı.DEKORATIF El Sanatları Öğretmeni Ayşegül Aydın, annelerin kendilerini ifade edebilmeleri için bu kursların önemli olduğunu anlattı. Aydın, "Annelerimiz burada çok güzel şeyler üretiyorlar. Bu üretimleri ile de ekonomilerine katkı sağlıyorlar ve çok yetenekliler" şeklinde konuştu.

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