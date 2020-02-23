Gençlerin projesi şifa oldu

ISPARTA NAMAZ VAKİTLERİ

ISPARTA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gül Cihan ve Gülistan Yurt Müdürlükleri öğrencileri, 'Şifa Oyuncukları' projesiyle hasta çocukların yüzlerini güldürüyor. Yurt girişlerindeki hediye kutularında toplanan oyuncaklar, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Servisinde tedavi gören çocuklara hediye edildi. Yurt öğrencilerinin bu jesti, hasta olarak yatan çocukların yüzünü güldürdü ve ailelerini sevindirdi.Gül Cihan ve Gülistan Yurt Müdürlüklerinde kalan öğrencilerin projesi örnek çalışmalar arasına girdi. Öğrenci Berna Karancı, "Kaldığımız yurtlarda bu projeye katılıp oyuncak topladık. Gelip buradaki öğrencilerimizle beraber vakit geçirdik, oyuncak dağıtıp onların yanında olduk. Çok mutlu olduk" dedi. Merve Erdur ise "Onların yaralarını sarmak, sıkıntılarını, hastalıklarını rahatlatmak adına böyle bir projeyi geliştirdik" diye konuştu.