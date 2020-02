Antalya bisiklette marka şehir oldu

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.1 kategorisindeki Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya) 136.8 kilometrelik Side-Antalya etabı ile tamamlandı. 23 ülkeden 29 takım ve 173 sporcu ile 20 Şubat'ta başlayan Tour of Antalya'da son gün etabının başlangıcı, Side Antik Tiyatro önünden verildi. Bisikletçiler, D-400 kara yolu boyunca Boğazkent, Belek, Aksu güzergahlarını takip ederek Lara'daki bitiş noktasına ulaştı. ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Yarışçılar, Fraport TAV Antalya Havalimanı içinde ilerleyen organizasyonun ana sponsorlarından Corendon Airlines'a ait yolcu uçağının altından geçerek, Tour of Antalya'nın simgeleşmiş ritüelini tekrarladı. Finişe metreler kala toplu grup bir de talihsiz bir kaza geçirdi. Etabı Alpecin Fenix Takımı'ndan Tim Merlier 2 saat 57 dakika 31 saniye ile kazandı. Genel ferdi klasmanda ise Canyon DHB Takımı'ndan Max Stedman etap kazanamamasına rağmen Tour of Antalya'yı kazanarak 2020 yılının şampiyonu oldu. Genel takım klasmanında ise Tour Of Antalya'nın şampiyonu Alpecin-Fenix oldu.

EFSANELERLE YARIŞMA ŞANSINI YAKALADILAR

Tour Of Antalya kapsamında üçüncü kez gerçekleştirilen amatör yol bisikleti yarışı AKRA Gran Fondo Antalya'da şampiyonlar belli oldu. Katılımcılar, bu yarış sayesinde Ivan Basso ve Andrea Tafi gibi iki efsane bisikletçi ile aynı parkurda yarışma fırsatı buldular. Andrea Tafi, uzun parkurda genel klasman beşincisi olurken kendi yaş grubunun ise birincisi oldu. 97 kilometrelik uzun ve 61 kilometrelik kısa parkurdaki mücadele ise nefes kesti. Uzun parkur genel klasmanında Gökhan Uzuntaş birinci olurken, aynı parkurun kadın birincisi ise Sera Sayar oldu. Emirhan Bulu 61 kilometrelik kısa parkurun genel klasman şampiyonu olurken aynı parkurun kadınlar kategorisinde ise Keziban Koyun yarışı birinci sırada bitirdi. Yarışlarda kadına şiddete dikkati çekmek için bir etkinlik yapıldı. Muratpaşa Belediyesi önünde genç, yaşlı çok sayıda kadın ve erkek bisikletlerini alıp geldi. Kalabalık, kadına şiddete dikkat çekmek için start çizgisinde 'KADIN VARSA HAYAT VAR' sloganı attı. Vali Münir Karaloğlu'nun kızları Meralsu ve Elif Meva da etkinlikte yer aldı.