Yaşam alkışlandı

Antalya ve Burdur'da koronavirüs tedavileri tamamlanan hastalar sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. Antalya Serik Devlet Hastanesi'nden taburcu olan TIR şoförü Özgür Öz (31) yaşadığı tecrübeleri paylaştı. Sadece koku duygusunda azalma olduğu için ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurduğunu anlatan Özgür Öz, "En ufak bir rahatsızlığınız olduğunda direkt hastanenin acil servislerine başvurunuz. Erken başvurmazsanız hastalık ilerlediğinde daha kötü olabilir. Erken teşhis ve tedavi her zaman insan sağlığı için çok önemli" diye konuştu.Hastane Başhekimi Hüsnü Yusuf Kara ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Özgür Öz, çağırılan bir taksiyle evine gönderilmek istendi, ancak taksi şoförü Özgür Öz'ün koronavirüs hastası olduğunu öğrenince götürmek istemedi. Bunun üzerine Özgür Öz, hastanenin tahsis ettiği araçla evine gönderildi. Yine Serik ilçesinde yaşayan Ümmü Gülsüm Bal (70) da 18 günlük tedavi süreci sonunda sağlığına kavuştu. Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye geldiğini anlatan Bal, "Virüs beni yıkacaktı, ben virüsü yıktım" dedi. Bal en çok çocuklarını özlediğini belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.Burdur'da 13 Nisan Pazartesi günü Bucak Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan, Bademağacı'nda yaşayan kadın hastanın tedavisini tamamladı. Tedavisi tamamlanan ve ismi açıklanmayan 56 yaşındaki kadın hasta, bugün hastaneden taburcu oldu. Taburcu olan kadın Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Tanrıtanır başta olmak üzere, hastane personeli tarafından alkışlarla uğurlandı.