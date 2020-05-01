Çöpten 4x4 çıktı

Burdur'un Tefenni Belediyesi tarafından hurdaya çıkmış araçların parçaları kullanılarak 'TB80' ve 'TB15' adı verilen iki benzinli off-road aracı üretildi. Belediye, hurdadan ürettiği araçlarla sürdürülebilir çevre ve kalkınma anlayışıyla hayata geçirilen Sıfır Atık kampanyasını destekleyerek ilçede alternatif turizmi geliştirmek istiyor. Proje kapsamında yaklaşık 4 ayda iki benzinli modelin üretimi gerçekleştirildi.

EKOLOJİK TURİZM

Araçlarının fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasından sonra 8 ön sipariş alan belediye, bünyesindeki şirketle seri üretime geçmeyi hedefliyor. Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, ilçede yaylaların alternatif turizm için çok elverişli olduğunu vurguladı ve projenin de ekolojik turizmin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirildiğini söyledi. Alagöz, "Hem çöpe gidecek malzemeyi değerlendirdik, hem de ihtiyacımızı karşıladık" dedi.



17 BİN LİRAYA MAL OLDU

Asıl mesleğinin elektrik teknikerliği ve otomasyon olduğunu belirten Alagöz, projeyi uygulamak için belediyede bir ekip kurduğunu dile getirdi. Araçları oldukça ucuza mal ettiklerini vurgulayan Alagöz, küçüğünü 17 bin, büyüğünü ise yaklaşık 27 bin liraya ürettikleri araçlarda ciddi işçilik sergilendiğini ifade etti. Bundan sonra üretecekleri araçlardan birinin elektrikli model olacağına dikkati çeken Alagöz, projenin patenti için de gerekli girişimlerde bulunduklarını kaydetti.