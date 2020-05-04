Bakan Gül’den özel teşekkür

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde infaz koruma memurlarının örnek çalışması takdir topluyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında konakladıkları Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Yurdu'nda başta boya ve badana olmak üzere tadilatı ile bahçe düzenlemesini yapan memur sayısı 86'ya ulaştı.Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli olan gönüllü memurları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de görüntülü arayıp fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti. İnfaz koruma memurlarından Murat Polat ve Selçuk Arslan ile görüşen Bakan Gül, "Büyük bir fedakarlık yapmışsınız. Kamuya hizmet ediyorsunuz. Bu özveriniz için çok teşekkür ederim" dedi. Memurlar bu konuşma sonrası duygulu anlar yaşadı.