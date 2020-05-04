Yeni hedef Emre Çolak

SÜPER
Lig'in ikinci yarısında yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor gelecek sezon için iddialı bir kadro kurma çalışmalarına başladı.
Akrep'in gündemindeki son ismin İspanya 2. Ligi ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak olduğunu iddia edildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
28 yaşındaki Emre Çolak'ın sezon sonu sözleşmesi sona ererken, kulübünün sözleşme yenilemeyi düşünmediği öğrenildi.
Eski takımı Galatasaray'ın da
devrede olduğu iddia edilen Emre Çolak,
bu sezon Deportivo La Coruna forması
ile 9 maça çıkan Emre Çolak, 1 gol kaydetti.