Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Akdeniz Haberleri Yeni hedef Emre Çolak

Yeni hedef

Giriş Tarihi: 4.5.2020 ABONE OL
Yeni hedef Emre Çolak
SÜPER Lig'in ikinci yarısında yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor gelecek sezon için iddialı bir kadro kurma çalışmalarına başladı. Akrep'in gündemindeki son ismin İspanya 2. Ligi ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak olduğunu iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
28 yaşındaki Emre Çolak'ın sezon sonu sözleşmesi sona ererken, kulübünün sözleşme yenilemeyi düşünmediği öğrenildi. Eski takımı Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edilen Emre Çolak, bu sezon Deportivo La Coruna forması ile 9 maça çıkan Emre Çolak, 1 gol kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni hedef Emre Çolak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA