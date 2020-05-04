Yeni hedef Emre Çolak

Lig'in ikinci yarısında yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekenAkrep'in gündemindeki son ismin İspanya 2. Ligi ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak olduğunu iddia edildi.Eski takımı Galatasaray'ın dadevrede olduğu iddia edilen Emre Çolak,bu sezon Deportivo La Coruna formasıile