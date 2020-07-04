Eski eşe müebbet

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kaybolduktan 40 gün sonra ormanlık alanda çoban köpekleri tarafından 4 Mart2018'de toprağa gömülü cesedi bulunan 23 yaşındaki Dilara Kandak davasında karar çıktı. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Ahmet Yorulmaz, SEGBİS üzerinden katıldı. Karar duruşmasında ayrıca öldürülen Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, sanığa 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıldan az olmamak üzere ceza verilmesini talep etti.Yorulmaz ise, cinayeti kendisinin işlemediğini belirterek, "Bu olaylarla benim ilgim ve alakam yoktur. Duruşmalarda bildiğim her şeyi anlattım. Ben öldürmedim" dedi. Mahkeme, Ahmet Yorulmaz'a 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 12 yıl hapis cezası verdi ve cezada herhangi bir indirime gitmedi. SEGBİS üzerinden kararı öğrenen Ahmet Yorulmaz, şoka girdi. Uzun süre konuşmayarak yerinde dondu kaldı.Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan baba Metin Kandak, söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirterek, "Bugüne kadar yaptığı çok şey yanına kaldığı için cesaretlenmişti. Şimdi cezasını buldu. İnşallah bu ders olur. Kızımız belki geriye gelmeyecek ama en azından rahat uyuyacak" dedi. Dilara'nın annesi Dilek Kandak ise gözyaşları dökerek, "Adalet yerini buldu, benim kızım artık rahat uyuyacak" diye konuştu.