Çantadan tarihi heykel çıktı

ANTALYA falezlerinde bulunan çantada, Roma dönemine ait 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen tarihi heykel bulundu. Polis ekipleri, yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki heykeli, 40 metrelik falezlerden battaniyeye sararak çıkardı. Şaşkınlık verici olan Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı üzerinde yer alan kayalıklarda yaşandı. Sabah saatlerinde balık tutmak için giden Emrah Demir, çalılık bölgedeki kayalıklar arasında bir çanta gördü. Çantayı ayağıyla hareket ettirmeye çalışan Demir, ağırlıktan dolayı başarılı olamadı. Çantanın yırtık bir noktasından içine bakan Emrah Demir, heykel olduğunu gördü. Demir, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Antalya Müzesi'nden gelen görevli yaptığı ilk incelemede, yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda, 50 kilo ağırlığındaki heykelin, Roma dönemine ait 2000- 2500 yıllık kültür varlığı olduğunu belirledi. Zor şartlar altında güvenli bir şekilde eseri yukarıya çıkaran polis ekipleri, tarihi eseri Antalya Müzesi'ne götürerek görevlilere teslim etti.