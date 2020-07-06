Yurt müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın son yıllarda üniversite öğrencilerine yönelik modern yurt atılımları devam ediyor. Antalya'ya geçtiğimiz yıllarda Elmalılı Hamdi Yazır ve Muratpaşa Öğrenci Yurtları kazandırılırken, bir yenisi için çalışmalar başladı. Kredi Yurtlar Müdürlüğü (KYK) tarafından Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde Ahmet Hamdi Akseki Öğrenci Yurdu Rasim Akdaş Blok'unun arka tarafında yeni yurt yapılması için harekete geçildi.Toplam 9 bin 682 metrekare arazi üzerine inşa edilecek öğrenci yurdunun kazı çalışmaları başladı. İş makinelerinin çalışmalarını sürdürdüğü alanda yakın zamanda temel çalışmalarının başlayacağı öğrenildi. Toplamda 2 yurt bloğu ve 1 sosyal tesisi, idari bina olmak üzere 3 bloktan oluşacağı açıklanan yurt 750 öğrenciye hizmet verecek.