Butik otellerde organik tatil

Turizmin başkenti Antalya'da, organik ve doğa ile iç içe tatil imkanı sunan butik otellerle pansiyonlar, yiyecek içecekten konaklamaya kadar her ayrıntı için doğallığa dikkat ediyor. Organik mutfak seçeneklerinin ön plana çıktığı işletmelerde, yerli turiste virüs stresinden uzak doğayla iç içe tatil imkanı sunuluyor. Yerli turist, kalabalık açık büfe oteller yerine turistik beldelerdeki bungalov tarzı 15-20 odalı pansiyonlar ile otellere rezervasyon yaptırıyor. Kumluca'ya bağlı Adrasan, Çıralı ve Olympos'ta yerli turiste yönelik tanıtım çalışmaları devam ediyor. Adrasan'da bulunan işletmeciler, müşterilerine rahat, huzurlu, hijyenik ve kişiye özel tatil imkanı hazırlandığını anlattı. Oda kahvaltı satışların artması üzerine işletmeciler, serpme kahvaltılarda tamamen organik ürünler kullandıklarını söyledi.Yerli turistin kendilerini ev ortamında hissetmeleri için çalıştıklarını anlatan bungalov işletmecisi Veli Otlakçı, salgın önlemlerinin işletmenin her köşesinde hissedildiğini belirtti. Otlakçı, "Doğanın içinde kalan misafirler ister odalarını önündeki terasta, isterse restoranda kahvaltılarını yapabiliyor. Kahvaltı seçenekleri ise tamamen organik ürünlerden oluşuyor" dedi.Adrasan'daki bir diğer butik otelinin işletmecisi Zakire Algul Şeşen, yerli turistin memnuniyeti için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Şeşen, "Biz insanlara doğa ile iç içe, önü deniz, arkası orman, istedikleri zaman trekking yapıp istedikleri zaman tekne turuna çıkıp bölgenin eşsiz koylarını keşfetme imkanı veriyoruz" diye konuştu. Günlük 200 ile 450 TL arasında değişen fiyatlarda kiralanan bungalovlar, atmosferi ve özellikleriyle çiftlik evini andırıyor.