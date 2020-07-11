Çavuşoğlu: Giden gider

Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, bu kez sert bir çıkış daha yaptı. Transfer dedikodularından bıkan Çavuşoğlu, adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Teknik Direktör Erol Bulut hakkında sorulan bir soruya, "Erol Bulut'a teklifimizi daha önce yaptık ama anlaşma yok. Erol hoca da başka takımdan teklif almadığını söyledi. Bunlar oturulur konuşulur. Hayırlısıyla lig bitsin, gitmek isteyenler gider, kalmak isteyenler kalır" dedi.

BİR GURBETÇİ DAHA GELDİ

Aytemiz Alanyaspor, kadrosuna kattığı 1860 Münih'ten Efkan Bekiroğlu'ndan sonra bir gurbetçi ile daha anlaştı. Turuncu yeşilliler, İsviçre'nin Sion takımıyla sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu transfer etti. 1998 doğumlu oyuncu için Alanyaspor bonservis bedeli vermezken Sion'a sadece yetiştirme bedeli ödenecek. Ayrıca genç orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Futbola 10 numara mevkisinde başlayan Berkan Kutlu ayrıca 6 ve 8 numara mevkilerinde de oynayabiliyor.