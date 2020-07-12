İsteğe bağlı test

Bakanlığı'nın talimatıyla koronavirüs süreci kapsamında Antalya Havalimanı'na kurulan laboratuvarda 3 bin 100 kişinin test yaptırdığı açıkladı. Testler, olası bulaşma riskini önlemek için yurt dışına gidecek ve yurt dışından gelenlerin kendi istekleri doğrultusunda yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sistemi üzerinden elde edilen sonuçlar, kişilere hem Türkçe hem de İngilizce olarak veriliyor. Ayrıca Almanya'nın bazı bölgelerinden istendiği gibi farklı formlar da talep edilirse bunlarda Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanarak veriliyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurulan Antalya Havalimanı laboratuvarında, yolcu yurtdışına uçuş öncesi veya limana gelişte 110 lira ödeyerek koronavirüs testi yaptırabiliyor.