Kemer’in asırlık çınarı

ARAŞTIRMACI yazar Mustafa Aydemir'in 6yıllık araştırması sonucu hazırladığı 'Hikayeleri ve Efsaneleriyle Türkiye'nin Tarihi-Ulu Çınarları' adlı kitabı yayınlandı. TEMA Vakfı tarafından yayınlanan kitapta yer alan çınar ağaçlarının hikayeleri, özellikleri ve nerede oldukları yer alıyor. Araştırmayı yaparken, Türkiye'nin dört bir yanını ve Suriye, İran, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Fransa gibi tüm ülkeleri dolaştığını söyleyen Aydemir, dünyanın en büyük, en yaşlı, en görkemli çınarının Kemer Kuzdere'deki 'Gedelma Çınarı' olduğunu söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Aydemir, "Bu eko turizm anlamında çok önemli ve değerli. Gerekli tanıtımlar ile bu çınarı görmeye milyonlar gelebilir. Çünkü sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük çınarı" dedi. Gedelma çınarının göğüs kol hizası çevresi 22.40 metre ( alt kök kısmı daha geniş) boynun üstteki dar tarafı 15.83mt. gölge çapı da 30 metre olarak ölçüldü. Yine çınarın hemen yanında tarihi Bizans Kalesi (Kadrama) çınarın bulunduğu alandan izlenebiliyor.