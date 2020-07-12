Onur Kaptan’ın savaşı

Antalya'da 10 yıl önce geçirdiği motosiklet kazasında beyin merkezi hasar gören 39 yaşındaki uzak yol gemi kaptanı Onur Macit Atalay, ayağa kalkıp okyanuslara yekken açmak istiyor. Onur Kaptan'ın ayağa kalkabilmesi için kök hücre nakli yapılması gerekiyor.

10 YILDIR TEPKİSİZ

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Atalay ailesinin tek çocuğu Onur Macit, 29 yaşında iken aşı hız nedeniyle motosikleti ile orta refüje çarparak takla attı. Talihsiz kaptan, başına aldığı darbe ile beyin merkezi hasar görünce yatağa ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Hareketsiz bir yaşam ile 39 yaşına giren Onur Macit, vücudunu kullanamayıp konuşamazken anne ve babası tarafından adeta bir bebek gibi bakılıyor.

TEK ÇARE KÖK HÜCRE

Onur Kaptan'ın 71 yaşındaki babası Hasan Basri ve 66 yaşındaki annesi Müberra Atalay, tek evlatları olan oğullarının

ayağa kalkabilmesi için kök hücre naklinin tek umut olduğunu söyledi. Oğluna yaşama şansı verilmesini isteyen anne, "İstanbul'da doktorlarla görüşmeler yaptım. Kök hücre tedavisi ile ayağa kalkabilme şansı olduğunu söylediler. Ama bu yöntem pahalı bir tedaviyi gerektiriyor. Yetkililere ve hayırseverlere bir anne olarak çağrıda bulunuyorum. Oğluma bir yaşam şansı verelim" dedi. Oğlu ile yürümeyi çok özlediğini ifade eden baba Hasan Basri Atalay da, "Oğlumla dertleşmeyi özledim. Kendisi okyanuslara gitmeyi çok severdi. Daha geç olmadan kök hücre tedavisi yaptırmak istiyoruz. Hayırseverlerden destek istiyorum" diye konuştu.



AYAĞA KALKIP ANNE DESİN

ONUR Kaptan'ın annesi Müberra Atalay, kendilerine bir şey olması durumunda Onur Macit'e bakacak kimselerinin olmadığını ifade etti. Oğlunun başından bir an bile ayrılmayan anne, "Onur, her şeyi paylaşan iyilik sever yaşam dolu bir çocuktu. Motosiklet sevgisi vardı. Boks yapıyordu. Herkese yardımcı olmak isterdi. 10 yıldır oğlum bir tepki vermiyor. Oğlumun bana sarılıp anne demesini çok özledim. En büyük arzum eskisi gibi oğlumun ayağa kalkması. Torunlarımı yaşarken görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.