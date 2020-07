Cisse’nin hedefi Avrupa’ya dönmek

Aytemiz Alanyaspor'un formasını giyen Senegalli yıldız Papiss Cisse, geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Cisse'ye röportajda tercüme konusunda Türkiye danışmanı Çağlar Meker eşlik etti. Ajansspor YouTube kanalında soruları yanıtlayan Cisse, Avrupa'ya dönme niyetinde olduğunu ima etti. Avrupa'da çok fazla iyi 9 numara yetişmediğini söyleyen Cisse, "Benim kişisel hedefim var. Alanyaspor'un hedefi doğrultusunda sezonu tamamlamak. Önümüzde iki tane maç var. Sonra da kupa finali var. Gollerime devam etmek istiyorum. Avrupa'ya dönmek benim gibi futbolcular için bir amaçtır. Ancak bugün hedeflediğiniz şey ile realite üst üste gelmeyebilir. Önümüzdeki süreçte attığım gollere devam edeceğim" dedi.Beşiktaş iddialarına da cevap veren Senegalli golcü, "Adımın transfer piyasasında geçmesi normal. İyi iki sezon geçiriyoruz. Ben çok profesyonel bir futbolcuyum. Alanyaspor ile olan sözleşmem bitiyor ama son güne kadar her şeyimi vereceğim. Önceliğim Alanyaspor ile ligi bitirmek. Kafamdaki bütün proje bu. Şu an transfer düşünmüyorum. Ligi bitirdikten sonra ne olur diye kafamdan geçiriyorum" şeklinde konuştu. PLANLI BİR TEKNİK DİREKTÖR'Erol Bulut Fenerbahçe'de başarılı olur mu?' sorusuna ise Cisse, "Bu konu hakkında bir bilgim yok. İmzaladı mı imzalamadı mı bilmiyorum. Ancak dedikoduları duyuyorum. Her hoca büyük kulüplerde çalışmak ister. Kendisine yardımcı olacak bir ekip olursa Fenerbahçe'de başarılı olur. Çok dolu ve planı olan bir hoca. Hedefe yönelik taktikleri var" cevabını verdi.PAZAR günü kader maçında Denizlispor'u ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Alanyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda futbolcuların neşeli ve hırslı olmaları dikkat çekti. Bulut'un taktik antrenmanında sık sık oyunu durdurarak oyuncularını maça konsantre olmalarını istedi. Bulut'un, "Önce lig sonra kupa" demesi futbolcuların akıllarının 29 Temuz'da Trabzonspor ile İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde olduğunu ortaya çıkardı. Aytemiz Alanyaspor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanarak tarihe adını yazdırmak istiyor.