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Kestel kupayı aldı

3. Lig’e yükselen Kestelspor, görkemli bir törenle kupasını aldı. Kestelspor’un kurucusu ve eski futbolcusu Başkanı , ’un alt yapısı olacaklarını söyledi

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Kestel kupayı aldı

BAL Liginde şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Alanya Kestelspor, Milli Egemenlik Stadında düzenlenen görkemli bir törenle kupasını aldı. Kestelspor Başkanı Levent Uğur, 2016 yılında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in verdiği destek ile 3. Lige kadar yükseldiklerini söyledi. Uğur, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Onursal Başkan Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu da, Kestelspor'un gurur kaynağı olduğunu söyledi. Şampiyonluğun, çalışma, azim ve emeğin Ürünü olduğunu belirterek, "Maddi ve manevi, gerekse futbolcu olarak desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.

YÜCEL HER ANINA TANIK OLDU
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, Kestelspor ve Alanyaspor'un kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı, Yücel, "Kuruculuğuna tanıklık ettiğim, futbolculuğunu ve kulüp başkanlığını yaptığım, Birinci Amatörden, Süper Amatör'e oradan da BAL Ligine şimdi de 3. Lige çıkmanın gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

PLAKET TÖRENİ YAPILDI
Kestelspor Başkanı Levent Uğur, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, Alanya Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Erdoğan, Tunahan Kasapoğlu ve Nazmi Yüksel'e, TÜFAD Alanya Başkanı Yaşar İncepıçak ve sponsorlara plaket verdi.

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Kestel kupayı aldı
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