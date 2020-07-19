Korsan denize indi

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde, 33 milyon liraya bin kişi kapasiteli tur teknesi inşa edildi. 60 metre boyunda, 4 katlı 'The Last King' isimli tekne törenle suya indirildi. Tekneyi yaptıran Alanyalı işadamı Hasan Çavuşoğlu, "Kendi konseptinde, turizm amaçlı korsan teknesinin sadece Türkiye'de değil, dünyada da şu anda emsali yok" dedi.Faaliyete başladığı zaman aynı anda bin kişiye hizmet verebilecek teknede 45 personel çalışacak. Yaklaşık 700 ton ağırlığında olan teknede tura çıkacak turistlerin bütün ihtiyaçları düşünüldü. Bin kişiye aynı anda hizmet verebilecek mutfak, restoran ve barların yanı sıra, çocuklar için oyun gruplarının bulunduğu alanlar da yer alıyor. Teknenin bitirilmesi dolayısıyla kurban kesildi ve dua edildi. Gemi Manavgat Irmağı'na indirildi. Teknenin kendi konseptinde dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Turizm amaçlı korsan teknesi konseptinde, sadece Türkiye'de değil, dünyada şu anda emsali yok" dedi. Teknenin yapıldığı tersanenin sahibi Mehmet Akyol da, "Teknenin inşasında yan sanayilerle birlikte 120 kişi çalıştı. Bu boyutlarda Türkiye'de ilk ve tek" diye konuştu.