Belediyelerin gurur günü

AKDENİZ Belediyeler Birliği (ABB) tarafından hazırlanan 5'inci Belediyecilik Proje Yarışması Ödül Töreni'nde belediyeler ödüllendirildi. 5 kategoride yarışan belediyelerden Kepez Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Manavgat Belediyesi ve Çameli Belediyesi 2'şer ödül kazandı. Mart ayında yapılması planlanan tören koronavirüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı dün Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı.ABB Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2015'ten beri düzenlenen ödül törenleri ile belediyelerin örnek projelerinin tanıtılması ve belediyeler arasında tecrübe paylaşımının hedeflendiğini söyledi. Başkan Tütüncü, ödül alan projelerin diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini belirtti. 'İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler' kategorisinde Çameli, 'Çevre Koruma ve Alt Yapı Çalışmaları' kategorisinde Konyaaltı, 'Üst Yapı Çalışmaları' kategorisinde Kepez Belediyesi, 'Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri' kategorisinde Elmalı Belediyesi, 'Sosyo ve Kültürel Belediyecilik Uygulamaları' kategorisinde ise Isparta Belediyesi birinci oldu. Burdur belediyesi Anı Ödülü alırken, Bucak Belediyesi ise Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.