Kapasite sıkıntısı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, 2020-2021 Süper Lig sezonunu seyircili oynatmak istediklerini ancak şimdilik stadyumların yüzde 40 kapasitesini kullanacak şekilde bir sistem düşündüklerini açıklaması Antalya Stadı'nın geleceğini belirledi. Buna göre Antalyaspor'un maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu'nda da seyirci kapasitesi otomatik olarak düşecek. Toplam 32 bin 537 kapasitesi bulunan stat, yüzde 40 doluluk oranıyla maç başına yaklaşık 13 bin kişiyi ağırlayabilecek. Antalyaspor'un seyirci kaybı yaşaması söz konusu olmayacak.Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadı'nda ise seyirci kaybı yaşanacak. 10 bin 128 seyirci kapasiteli statta, 2019-20 sezonunda maç başına 5 bin 312 seyirci ortalaması ile oynayan turuncu yeşilliler, yüzde 40 kapasite ile bu rakam 4 bin 51'e düşecek. Şimşeklerin maç başına seyirci kaybı ise bin 261 olacak.