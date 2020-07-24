Ayasofya gül kokacak

İSTANBUL'UN simge yapılarından Ayasofya Camii bugün kılınacak ilk cuma namazıyla ibadete açılırken, Isparta Belediyesi'nden büyük bir jest geldi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatlarıyla, cami ve çevresi gül suyu ile yıkanacak. Bu doğrultuda bir ton doğal gülsuyu ile cami içinde kokulandırma çalışması yapılacak. 20 ton esansiyel gül suyu ile dış mekanlar yıkanacak.Ayrıca camiye gelecek olan vatandaşlar için de küçük kutularda 10 bin adet gül lokumu dağıtımı yapılacak. Bu doğrultuda hazırlıklar tamamlanırken, 'Ayasofya Gül Kokuyor' sloganıyla hazırlanan ve içerisinde tonlarca gülsuyu ve çeşitli ikramları barındıran araç İstanbul'a yola çıktı. Yine Ayasofya Camii'ne gidecek bir araç ise Isparta'dan yola çıkmadan şehir merkezinde caddeleri gülsuyu ile yıkadı.Kararın verildiği Isparta Belediyesi Meclis Toplantı Salonu, Göller Bölgesi Belediyeler Birliği'nin (BEL-BİR) temmuz ayı olağan meclis toplantısı da ev sahipliği yaptı. 16 belediye ve İl Özel İdaresi ile birlikte toplam 17 kurum ile 51 meclis üyesinin yer aldığı meclis toplantısına Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman başkanlık etti. Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün 2019 yılında belediyelerden toplam 119 milyon 60 bin kilogram evsel atık toplama işleminin yapıldığını söyledi.