Melekler sahaya indi

Türkiye'yi bu yıl EHF Avrupa Ligi'nde temsil edecek Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sezonun ilk antrenmanı için Düzlerçamı Milli Parkı Güver Uçurumu'nda bir araya gelen takım kros antrenmanı yaptı. Son çalışma ise Paşa'nın Melekleri, Muğla'nın Ula ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Pınar Gültekin için koştu. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir bir araya gelemeyen takımda oyuncuların neşesi dikkati çekti. 27 Eylül'de başlaması planlanan yeni sezonu değerlendiren antrenör Sertan Sarpaş, yeteneklerine inandıkları genç milli oyuncuları kadroya dahil ettiklerini söyledi. Sarpaş, "Çok isteyen, mücadele eden, kuvvetli ve sert savunma yapan bir takım hedefliyoruz" dedi.Muratpaşa Belediyespor, 2020 - 2021 sezonu öncesi Ayşe Dinç, Kristina Graovac, Merve Durdu, Kübra Sarıkaya, Yağmur Toprak, Kezban Güneş, Halise Güneş ile yollarını ayırırken Gülsüm Güleçyüz, İrem Köseler, Merve Özkaşıkçı, Ayşenur Şenöz, Hatice Özdemir ve Zeynep Ersöz'le sözleşme imzaladı. Muratpaşa Belediyespor, 22 kişilik kadrosuna bir kaleci de dahil ederek transfer sezonunu noktalamayı hedefliyor. Muratpaşa Belediyespor'un Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele edecek kadrosunun yaş ortalaması 20.2'ye düşerken takımın en yaşlısı 29 yaşındaki kaptan Diğdem oldu.