Flaya’dan örnek annelik

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde yaşayan Ukraynalı aile, çöp konteyneri yanında bulduğu yeni doğmuş 3 kedi yavrusunu eve getirip keçi sütüyle beslemeye çalışırken, köpeklerinin süt verdiğini görünce şaşkına döndü. Eşi Sergey ve çocukları İvan ve Gavril ile yaşayan Alexandra Balan, Türkiye'ye gelir gelmez bir ayağı engelli Flaya isimli Golden Retriever cinsi köpeği sahiplendiklerini anlattı.

SAHİPLENME SIRASI VAR

5 yaşındaki Flaya'nın hiç doğum yapmamış olduğunu anlatan Alexandra Balan, "Yavruları biberonla besliyorduk. 2-3 gün sonra yavruların, biberonla süt içmediklerini ama tok olduklarını fark ettik. Yavruları izleyince çok şaşırdık. Çünkü köpeğimiz anne şefkatiyle yavruların bütün bakımını yapıyordu. Köpeğimizin memeleri, dişleri çıkmaya başlayan yavrular yüzünden yara oldu ama buna rağmen emzirmeye devam etti" diye konuştu. Veteriner kliniğinde çalışan hemşire arkadaşları Julya Özdemir'le konuyu paylaştıklarını anlatan Alexandra Balan, onun da daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını öğrendi. Olayı duyan arkadaşları yavru kedileri sahiplenmek için sıraya girdi.