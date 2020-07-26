Antalya’ya yakışmıyor

Antalya'da şehrin ana arterlerinde yol kenarları adeta tabela mezarlığına dönüştü. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan turizmin başkenti Antalya, billboard, megalight, raket ve totemlerin oluşturduğu işgalden bir türlü kurtulamıyor.

KUŞATMA ALTINDA

Kent estetiği bozarak görsel kirlilik yaratan çirkin manzara Antalya'ya yakışmadı.Son zamanlarda sokaklardaki reklam uygulamaları da kontrolsüz biçimde artmaya devam ediyor. Tabela çöplüğünün en dikkat çekici adresi ise şehrin en işlek ana bulvarlarından olan 100'üncü Yıl Caddesi oldu. Zemin katların yanı sıra, adeta tüm apartman yüzeylerini ele geçiren billboard, megalight ve tabelalar şehrin imajını zedeledi.

KALDIRIM İŞGALİ

Cadde ve sokaklardaki çirkin görüntü tabela kirliliği ile bitmedi. Kaldırımlara rast gele bırakılan tabelalar ise yürümeyi güçleştiriyor. Hiçbir zabıtanın ve belediye görevlisinin müdahale ve kontrol etmediği bu manzarada vatandaşın yürümek için komando hareketleri yapmak zorunda bırakması ise tepki çekiyor.

TARİHİ AYIBA DÖNÜŞTÜ

Tabela kirliliği Kalekapısı'nda ise tarihi bir ayıp boyutuna ulaştı. Özellikle şehrin en eski ticari merkezlerinden İki Kapılı Han, dev tabelalar ve güneşliklerle kamufle edilmiş durumda. Şehri gezmeye gelen turistlerin tarihi çarşıya girdiğini fark etmesi mümkün olmuyor. Tarihi çarşının ön yüzü, sanki özenle saklanmış görüntüye bürünürken, durum iç kısımlarda da farklı değil. Çarşının tüm duvarları, pazarda satılan ürünlerin vitrini haline getirildi.

İYİ ÖRNEKLER DE VAR

Tabelalar konusunda güzel örnekler de var. Bu konuda ilk sırada Ali Çetinkaya Caddesi var. AK Partili eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde Güneş Doğudan Yükseliyor sloganıyla hayata geçirilen Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi kapsamında Ali Çetinkaya, müze konseptli cadde olarak yeniden düzenlenirken, tabelalar da tek tip hale getirildi. Ahşap kaplama tabelalar, bölgeye görsel bütünlük getirdi. Diğer güzel örnek ise yine Türel döneminde 'Efsane Geri Dönüyor' sloganıyla düzenleme yapılan Şarampol Caddesi olarak dikkat çekiyor.