Carettalar güvende

ANTALYA Kaş'taki 'dünyanın en uzun 15 kumsalı' listesinde yer alan Patara Plajı'nda da atlı jandarma timi göreve başladı. 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle bölgede turist sayısında artış olduğu kaydedilirken, atlı jandarma timine plajda ve ören yerinde vatandaşlar büyük ilgi gösterdi, bol bol fotoğraf çekti.

350 YENI YUVA TESPIT EDILDI

Gün boyunca plaj çevresinde iki at ile devriye gezen jandarmaların güvenliğin yanı sıra, 12 kilometrelik sahil şeridinde yuvaları bulunan caretta caretta kaplumbağaların 7/24 korunmasını da sağlayacak. Bölgede devam eden koruma çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Eyüp Başkale, bu yıl kumsal üzerinde 350 caretta yuvası olduğunu söyledi. Başkale, "Tüm yuvaların gözlemlenmesi, işaretlenmesi ve koruma altına alınmasını jandarma atlı timi ile yürütüyoruz" dedi.