Park ortaya çıkıyor

Kepez ilçesinde Dokuma Fabrikası yerleşkesine Kepez Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve içinde 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitki ile 7 adet tematik bahçenin bulunacağı Botanik Park'ta çalışmalar sürüyor.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, peyzaj çalışması devam eden 'Dokuma Botanik Park'ta incelemelerde bulundu. Tütüncü, geçen yıl yapımına başlanan parkın peyzaj çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi. Tütüncü, "Burası Antalya'nın yeni Botanik Bahçesi olacak." dedi. 23 bin metrekare alana sahip parkta şuana kadar 258 ağacın ve 1230 bitkinin botanik bahçe alanına dikimi tamamlandığı açıklandı.