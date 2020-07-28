UEFA maçlarına Oba Stadı engeli

GEÇTİĞİMİZ günlerde Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) ve UEFA'dan gelen bir heyet, Aytemiz Alanyaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda, VIP salonları, basın odaları, elektronik kablolama sistemleri, ışıklandırma gibi konularda stadyumda eksiklikler tespit eden heyet üyeleri, Alanyaspor yönetimine bir ay süre vererek bu eksikliklerin giderilmesini talep ettiler. Eksikliklerin giderilmemesi durumunda UEFA Kupası maçlarını Antalya'da yapmak zorunda kalacak olan Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu ve turuncu yeşilli yöneticiler, geçtiğimiz günlerde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etmişti.

HENÜZ ÇALIŞMA YOK

Ziyarette stadyumun eksiklerini başkan Yücel ile paylaşan Alanyaspor yönetimi, Yücel'den "Konu hakkında bilgim var. Gerekli incelemeleri de yaptırarak çalışmalara başladık" yanıtını almıştı ancak Oba'daki Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda henüz bir çalışmanın başlamadığı öğrenildi. Alanyaspor'un UEFA maçlarını Antalya'da oynama riskine karşı yetkilileri göreve davet eden spor kamuoyu, "Stadyum acilen bitirilerek 1 ay sürede yetiştirilmeli. Alanyaspor'un UEFA maçları yapacak olması çok önemli bir vizyon örneğidir. Bu yüzden maçların Antalya'da oynanacak olması düşünülemez. Stadyum acilen tamamlanmalı" dedi.