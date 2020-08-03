Soğuk suya 2 kurban

Antalya'da havanın aşırı sıcak ve nemli olmasından kaçıp serinlemek nehir ve denize gidenler bu bayramda da 2 kurban verdi. Biri Manavgat'ta diğeri Alanya'da iki kişi serinlemek isterken canından oldu.

KANYONDA KAYBOLDU

Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde, ailesi ve arkadaşlarıyla Manavgat'taki Ahmetler Kanyonu'na giden 22 yaşındaki Abdulmuttalip Şaşmaz, serinlemek için girdiği suda gözden kayboldu. Ailesi ve arkadaşları yaptıkları aramalara rağmen Şaşmaz'ı bulamayınca 112 Acil'den yardım istedi. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. SAK timi tarafından suda yapılan aramada Abdulmuttalip Şaşmaz'ın cansız bedeni bulundu. Bu yıl üniversiteden mezun olduğu öğrenilen Şaşmaz, Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi'nde toprağa verildi.

TATİLE GELMİŞLERDİ

Alanya'ya tatile gelen 17 yaşındaki Muhammed Uzer ve 2 arkadaşı, Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki plaja saat 03.00 sıralarında gitti. Burada denize giren gençlerden Uzer, suyun içinde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, genci sudan çıkararak durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Uzer'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Uzer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muhammed Uzer'in Konya'dan tatile geldiği belirlendi.