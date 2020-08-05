Çivi bile çakılmamış

Çalışmalarını ABD'de sürdüren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu memleketi Antalya'ya geldi. Koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı ve Türkiye ile ABD arasındaki sağlık sistemini karşılaştırdığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Çilingiroğlu, Antalya'da seçimin üzerinden bir yıl geçmesine karşın hiçbir projenin hayata geçmemesini eleştirdi.

BALBEY ÇAĞRISI

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Çilingiroğlu, "Antalya'ma benim güzel memleketime en son seyahatimde gördüm ki Büyükşehir Belediyesi CHP olarak yine tek bir çivi çakmamış. Klasiktir bu" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'e de seslenen Çilingiroğlu, "Bir Antalyalı olarak sizlerden rica ediyorum. Bari Balbey projesini bari ilerletin hiç olmazsa lütfen. Konyaaltı-Lara ulaşım problemini çözün" dedi.

BORÇ EDEBİYATI

Video kısa sürede 20 binin üzerinde kişi tarafından izlendi, çok sayıda yorum aldı. Yorumlarda Prof. Çilingiroğlu'na destek verenler kadar, eleştirenler de oldu. Çilingiroğlu ise bu yorumlara tatlı-sert bir üslupla cevap verdi. Borç edebiyatı yapanlara, "Hep aynı hikaye. Seçilirler ondan sonra 'belediyenin borcu var, onu ödüyoruz', yada 'hükümet para göndermiyor' derler. Yahu niye seçiyoruz sizi o zaman anlamış değilim. Niye millete vaat veriyorsun. Hazineye ait arazileri satmaktan başka bir şey yapamazsın" ifadelerini kullandı,

SERT CEVAPLAR

Çilingiroğlu, 'henüz seçimin üzerinden 1 yıl geçti' diyenlere ise , "Yani diyorsun ki 'bir yılda bir şey yapmadık yattık inşallah gelecek yıllarda Allah rast getire. Boş ver daha çok vaktimiz var' diyorsun. Pes yani. Aferin. Alkışlar size. Daha önceki CHP yönetimi ne yaptı? Hangi çiviyi çaktı. Çaktıysa gösterin. Ama yok" dedi. ABD'den gelip eleştiri yaptığına yönelik söylemlere ise Antalya'yı yakından takip ettiğini belirterek cevap veren Çilingiroğlu, her yıl en az 5-6 kez Antalya'ya geldiğini açıkladı.

TV'DEN ELEŞTİRMİŞTİ

Mehmet Çilingiroğlu, daha önce de CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ni televizyon ekranından eleştirmişti. CHP'li eski Başkan Mustafa Akaydın dönemini örnek gösteren Çilingiroğlu, "Ben AK Parti'li değilim ama benim memleketim Antalya'ya CHP ne yapmış. Çivi çakmadı çivi. Antalya'ya ne yapıldıysa AK Parti döneminde yapılmış" demişti.