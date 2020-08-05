Kepez’e bilim merkezi geldi

DOKUMA Fabrikası'nda, 12 bin metrekare alana kurulan Antalya Bilim Merkezi ile bilim üretilecek. Kepez Belediyesi'nin Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)işbirliğiyle Antalya'ya kazandıracağı bilim merkezinin yapım çalışmalarında sona gelindi.

NİTELİKLİ MERKEZ

Merkezin devam eden çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Türkiye'nin en nitelikli bilim merkezlerinden birisini Antalyalı hemşerilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize kazandırıyoruz. Bilimi ve teknolojiyi herkes için anlaşılır ve ulaşılır hale getirecek olan Antalya Bilim Merkezimiz, çocuk ve gençlerimizin bilimi gözlem yaparak, dokunarak, görerek, işiterek, deneyerek öğrenmesini sağlayacak" diye konuştu. Merkezde, atölyeler de olacak.