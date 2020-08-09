2 genci ölümden kurtardılar

ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde dalgalı denizde açılan ve geri dönemeyen gençleri, telsiz anonsunu duyup evinden şortuyla koşan polis, balıkçı teknesinden yardım alarak kurtardı.

AYAĞINA KRAMP GİRDİ

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. İki genç, denize girmek için Koru sahiline geldi. Onur Bal ve Hüseyin Aksoy isimli gençler, üzerlerini kıyıda çıkarıp dalgalı ve kayalıklarla dolu denize açıldı. Bir süre denizde yüzen gençlerden Onur Bal'ın ayağına kramp girdi. Kayalıklardan karaya çıkmak isterken ayağından yara alan Bal'ı dalgalar tekrar içeriye çekti. Arkadaşını yalnız bırakmayan Hüseyin Aksoy bağırarak çevreden yardım istedi. Sahildeki vatandaşlar bir yandan polisi aradı, diğer yandan ip ve hortum uzatarak denizde mahsur kalan gençleri kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

POLİS VE BALIKÇI

Henüz mesaisi başlamayan başpolis Mehmet Çetinçelik, polis ekiplerinin Sahil Güvenlik Komutanlığından destek istediğini duydu. Sahil güvenliğin zamanında yetişemeyeceğini düşünen Çetinçelik, şort ve atletiyle evinden çıkarak balıkçı limanına geldi. Merve 3 adlı balıkçı teknesinin sahibi Şaban Aman ile birlikte şiddetli dalgaya rağmen denize açılan başpolis Çetinçelik, zamanında gençlere yetişmeyi başarıp kurtardı. Çetinçelik ve Aman, tekneyle Yat Limanına yanaştı.