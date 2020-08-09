5 bin caretta denizle buluştu

DENİZ kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli 22 yuvalama ve üreme alanından önde gelenlerinden biri olan Antalya Kaş ilçesindeki Patara Plajı'nda yavrular, Akdeniz'in mavi suları buluşmaya başladı. Bu sezonda Patara Plajı'nda tüm zamanların yuva rekoru kırıldı. Şu ana kadar tespit edilen 426 yuvadan, şu ana kadar 5 binden fazla yavru denize gönderildi. Bu sezon rakamın 20 bini bulması bekleniyor.

BAKAN YARDIMCISI

Patara Plajı'ndaki deniz kaplumbağalarının denize gönderilmesi törenine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Yılmaz, Prof. Dr. Eyüp Başkale, belediye meclisi üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılan iki yuvadan çıkan 130 yavru güvenli biçimde hiç kayıp vermeden Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturuldu.