Yaprak dökümü

Süper Lig'i 5'inci sırada bitirerek kulüp tarihine geçen bir başarıya imza atan Aytemiz Alanyaspor'da ayrılıklar sürüyor.Brezilyalı stoper, İstanbul'a giderek Beşiktaş yöneticileri ile görüştü. 31 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 2-1 yıllığına anlaştığı öğrenildi.Welinton Souza Silva, geçen sezon Alanyaspor ile 27 maça çıktı. Çıktığı karşılaşmalarda 3 gole imza atan tecrübeli savunmacı 10 sarı kart 1 de kırmızı kart gördü. Sözleşmesi biterek takımdan ayrılan N'Sakala'nın aksine, Welinton giderken Alanyaspor'a kazandırdı.Alanyaspor da Fatih Aksoy ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki Aksoy ön libero, stoper ve sağ bek olarak görev yapabiliyor.Fatih Aksoy, bu sezon yerli ve genç oyunculara ağırlık veren Alanyaspor'un üçüncü transferi oldu. Turuncu yeşilli takım 1860 Münih takımından kanat oyuncusu Efkan Bekiroğlu ile 8 Temmuz'da, İsviçre'nin Sion Kulübü'nden de orta saha oyuncusu Berkan İsmail Kutlu ile de 16 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.ALANYASPOR'UN eski teknik direktörü Sergen Yalçın böylece iki eski öğrencisi ile yeniden buluştu. Sergen Yalçın'ın gündeminde olan bir diğer ismin Yunan oyuncu Bakasetas olduğu iddia edildi. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin de Bakasetas için devrede olduğu, ayrıca İngiliz oyuncu Steven Caulker'ın da yine Fenerbahçe'nin listesinde olduğu açıklandı.