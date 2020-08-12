Doğada sanat var

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde eski liman başkanlarından Kaptan Murat Yıldız, emekli olduktan sonra kendini resim sanatına adadı. Yıldız, deniz ve sanatın birleştirildiği bir projeye imza attı. Teknede yaşam süren Yıldız, 14'üncü kişisel sergisini Fethiye'nin Hamam Koyu'nda açtı. Mandallarla çamaşır ipine tutturduğu resimlerine 'Mavi Kokulu Çamaşırlar' ismini vererek sergiledi.Türkiye'de ilk olduğu öne sürülen ilginç sergi, izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Sergide her biri deniz kıyısında yapılan resimlerin sergilendiğini anlatan Murat Yıldız, "Resimlerimi koyda doğal ortamda yaptım. Yine doğal ortamda sergimi açtım. Teknede yaşamı anlatan resimlerimden oluşan bu sergi, bölgemizin güzelliklerini gösteriyor. Deniz ve sanatı öne çıkardığım bir sergi oldu" ifadelerini kullandı.