Bilim merkezi için geri sayım

AKDENİZ bölgesi, ilk bilim merkezine kavuşuyor. Bilimsel sergileri kurulmaya başlanan Kepez Bilim Merkezi'nin açılışı için geri sayım başladı. Kepez Belediyesi'nin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile hayata geçirdiği proje, güçlendirme çalışması yapılan eski Dokuma Fabrikası binasında 12 bin metrekare alana kuruluyor. Yeni düzenlemeyle adeta bir müzeler kampüsü haline gelen DokumaPark, bilim merkezi ile birlikte çocuk ve gençlerin eğitim ve eğlence yuvası olacak.Merkezde, bilimin temelleri ile neşeli adımlar bilimsel sergilerinin kurulumu tamamlandı. Yeryüzü ve uzay ile sanal ve artırılmış gerçeklik sergilerinin ihalesi ise yakın bir zamanda yapılacak. Sergilerinin görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, merkezde devam eden tefrişat çalışmalarının eylül ayında tamamlanacağını açıkladı. Projenin en büyük hayallerinden olduğunu söyleyen Tütüncü, "Eskiden pamuk işlenip tekstil üretilen Dokuma Fabrikası'nda şimdi, bilim işlenecek ve bilgi üretilecek. Hayal edince oluyor" dedi.