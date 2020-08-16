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Kumluca’da yüzme havuzu yeniden açıldı

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
Kumluca’da yüzme havuzu yeniden açıldı
ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan yüzme havuzu, alınan tedbirlerin ardından yeniden açıldı. Temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirilen Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü havuzu, uzun bir aranın ardından faaliyete geçti. Havuzdan lisanslı ve milli sporcular ile 7 yaş üzeri öğrenci ve vatandaşlar yararlanabilecek. Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, yeni normal yaşam kapsamında havuzlarda salgına karşı sıkı tedbirler alındığını söyledi. Havuza gelenlerin ateşlerinin ölçülerek kayıt altına alındığını belirten Koca, "Yüzücüler gelmeden evde duşunu alıyor, daha sonra dezenfekte oluyor. Havuzda her kulvara üç yüzücü alınabiliyor" dedi.
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Kumluca’da yüzme havuzu yeniden açıldı
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