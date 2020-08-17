İzole tatilin adresi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı, Kumluca ilçesindeki Adrasan ile Olimpos antik kent kalıntıları, eşsiz doğası, bungalov evleri, caretta carettaların yumurta bıraktıkları sahiliyle özellikle koronavirüs sürecinde tatilcilerin gözdesi oldu. Doğayla iç içe ve 'izole' bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi haline gelen bölge, meşhur ağaç evleriyle de tanınıyor.Adrasan'da otel sahibi Serkan Konuralp, dinlenmek ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin bölgeyi tercih ettiğini söyledi. Konuralp, Adrasan'da yaklaşık 100 tesisin bulunduğunu bildirdi. Tekne turlarının da düzenlendiğine değinen Konuralp, "Dünyaca ünlü Likya yürüyüş yolunun bir parçasıyız. Özellikle koronavirüs sürecinde Avrupa'dan ve dünyanın değişik noktalarından yürüyüş yapmak için çokça misafirlerimiz oldu. Likya yolu turunun yanı sıra yoga, endemik türleri gözleme etkinliklerini katılanların da adresi olduk" dedi.Bölgenin temizliğinin korunması, doğasının bozulmadan gelecek nesillere aktarılması ve yerel yönetimlere destek vermek amacıyla bir dernek kurma çalışmaları içinde olduklarını aktaran Konuralp, her pazartesi günü de gönüllü olarak otel sahiplerinin, çalışanlarının plaj temizliği yaptığını anlattı. Otel sahiplerinden Süleyman Deniz de Adrasan'ı cennetten bir köşe olarak nitelendirdiklerini dile getirdi. Bölgenin popülerliğinin her geçen gün arttığına işaret eden Deniz, yeşil ile mavinin buluştuğu bölgenin berrak, temiz koylara sahip olduğunu kaydetti. Adrasan'da yerli ve yabancı turistlere bungalov evlerle hizmet veren Hüseyin Aykurt, bölgenin marka değerini ve güzelliğini artırmak amacıyla kaliteli hizmet sunduklarını vurguladı. Salgında en çok tercih edilen bölge haline geldiklerine dikkati çeken Aykurt, "İnsanlar daha çok, küçük otellerin bulunduğu yerleri tercih etmeye başladı. Bizler de gerekli tedbirlerimizi aldık" dedi. Ulupınar Mahalle Muhtarı Habip Altınkaya da son yıllarda caretta carettalarla anılmaya başlanan bölgeye ilginin, yeni normal döneme geçilmesiyle hızla arttığına işaret etti. Altınkaya, Çıralı'ya sadece caretta caretta yavrularını görmek için bile gelen turistler olduğunu, bölgeye gelenlerin izole bir tatil yaptığını kaydetti.