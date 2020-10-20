Antalya’da hasat bereketi

ANTALYA'DA nar ve defnede hasat bereketine AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve İbrahim Aydın da ortak oldu. Döşemealtı ilçesinde nar bahçelerinde yapılan hasata katılan Atay Uslu, eline makas ve kasa alıp işçilerle birlikte nar topladı. Atay Uslu, üretici ve tüccar ile nar kalitesi ve bu yılki rekolteyle ilgili görüş alış verişinde bulunup çalışan işçilerle sohbet etti. Bahçelerdeki hasat çalışmalarına katılan Milletvekili Uslu, daha sonra narın iç pazar ve dış pazara yönelik işlendiği ardiyeleri gezerek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.Antalya'nın turizm kenti olmasının yanı sıra, önemli bir tarım kenti olduğunu söyleyen Milletvekili Uslu, "Antalya'da nar üretimi deyince akla Döşemealtı geliyor. Bugün gezdiğimiz bahçelerde kaliteyi ve nardaki en önemli unsur olan kırmızı rengi gördük. Antalya'nın kaliteli nar üretim merkezi Döşemealtı için tarım ve nar üretimi çok önemli. Çiftçimizin ürettiği nar tüccarımız tarafından iç pazara ve dış pazara gönderiliyor. Bugün artık hem Avrupa, hem de Rusya Döşemealtı narını arıyor ve tercih ediyor" şeklinde konuştu.Türkiye'de en kaliteli defnenin üretildiği Manavgat ilçesi Yaylaalan Mahallesinde bu yıl ilk kez defne hasadı törenle yapıldı. Milletvekili İbrahim Aydın ve protokol üyelerinin defne kesmesiyle hasat başlarken, törene katılanlara defne fidanı dağıtımı ve fidan dikimi gerçekleştirildi. Aydın, düne kadar tali ürün olan defnenin değerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını söyledi. Aydın, ceviz ve badem gibi ağaçlandırma izni alınan ürünlere, defnenin de eklenmesi için girişimde bulunacağını sözlerine ekledi. Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış ise bölgede üretilen defnenin özel bir ürün olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde ortalama fiyat 2 TL iken Yaylaalan defnesine 2.5 TL fiyat verilmiştir. Manavgat'ta bu yıl en az bin 500 tonu işletmemiz sahalarında 200 tonu da tapulu arazilerde olmak üzere bin 700 ton üretim yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.