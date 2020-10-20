Cinayet gibi ihmal

ANTALYA'DA, temizlediğini iddia ettiği tüfeğin ateş alması sonucu 2 aylık bebeği Kumsal Karataş'ın ölümüne neden olan Yusuf Karataş (18), 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi meydana gelen olayla ilgili Karataş'ın birlikte yaşadığı bebeğinin annesi Marzi G.'nin (17) anlattıkları ise yaşanan trajedinin detaylarını ortaya koydu.Yusuf Karataş, olayın tüfeği temizlerken meydana geldiğini ileri sürerken, anne Marzi G. ise bebeğin ölümüyle ilgili birlikte yaşadığı Yusuf Karataş'ı suçladı. Marzi G., "Bebeğin altını temizliyordum. Elinde tüfekle yanıma geldi ve tüfeğin namlusunu başıma dayadı. Ben de 'Yapma şeytan doldurur' diye uyardım. Beni dinlemedi. Tüfeği önce tavana daha sonra bebeğe doğrultup, tetiğe bastı" ifadelerini kullandı. Marzi G. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak serbest bırakılırken, Yusuf Karataş ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.