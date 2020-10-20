Hastalara umut oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 kez kanseri yenen 2 çocuk annesi Çiçek Akçay (37) kanser hastaları için umut oldu. Erken teşhisin önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara moral desteği sağlamak için harekete geçen Çiçek Akçay, kendi gibi kanserle savaşmış arkadaşları ile hastanelerde etkinlik düzenliyor. "Kanser değil biz güçlüyüz" diyen kanser savaşçıları 1-31 Ekim tarihleri arasında meme kanseri konusunda farkındalık etkinliklerine imza atıyor.Çiçek Akçay, kanserle 2014 yılında tanıştı. Rahim kanserine yakalanan Akçay, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olurken, eşi ve ailesinin de desteği ile hastalığı yendi. Akçay, 2016'da bu kez göğüs kanseri ve bunu da alt etti. Ancak bu sevinci de kısa süren Akçay'da hastalığın lenf bezlerine sıçradığı belirlendi. 3 ay gibi kısa sürede kanser illetini 3'üncü kez yenmeyi başarıp sağlığına yeniden kavuştu.Akçay, bu mücadelelerinin ardından diğer kadın arkadaşları ile birlikte erken teşhisin önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara moral desteği sağlamak için harekete geçti. Özellikle kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 33'ünün oluşturan meme kanseri konusunda etkinlikler düzenleyen 'Kanser Savaşçıları', 1-31 Ekim tarihleri arasında meme kanseri konusunda farkındalık etkinliklerine imza atıyor. Akçay, "Kendimin de mücadelesini verip, aştığım bu süreçte 'bana bir şey olmaz' diye düşünen insanlar içindir mücadelem. Ayda bir kez kendi kendinize, yılda bir kez ise hastanede muayene yaptırın" dedi.