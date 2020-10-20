Kemer ihmali öldürdü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kadan sonra yapılan incelemede sürücünün emniyet kemerini bağlamadığı için araçtan fırladığı belirlendi. Sabah Ekşili Mahallesi'ndeki evinden işi gitmek için çıkan Mehmet Burak Sırt'ın (20) kullandığı 07 AJU 925 plakalı otomobil, Antalya- Burdur kara yolunun 22. kilometresinde kontrolden çıkarak yolun karşı şeridine geçip refüje devrildi.Otomobilin sürücüsü Meh- met Burak Sırt araçtan dışarı fırladı. Sürücüyü kanlar içinde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye polis ve 112 Hızır Acil ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Sırt'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından polisin yaptığı incelemede sürücü Mehmet Burak Sırt'ın emniyet kemerinin takılı olmadığı belirledi.Sırt'ın bu nedenle araçtan fırladığını belritne uzman ekipler, emniyet kemerinin takımı olması durumunda sürücünün kazayı küçük sıyrıklarla atlatama ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.KAZAYI haber alarak gelen sürücünün babası Şaban ve annesi Emine Sırt ile yakınları sinir krizi geçirdi. Oğullarını askere gitmeye hazırlandığını belirten acılı anne ve baba uzun süre gözyaşı döktü. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Mehmet Burak Sert'in cansız bedeni Döşemealtı ilçesi Ekşili Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.