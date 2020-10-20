ANTALYA'NIN Konyaaltı, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde meydana gelen yangınlar korkuttu. Konyaaltı Hurma Mahallesi'nde katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın, polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Apartmanın içerisine dolan duman yüzünden bina sakinleri panikle sokağa çıkarken, bazı vatandaşlar ise balkonlarında kalmayı tercih etti. Yangının çıktığı giriş katındaki dairede oturan Mehmet O.'nun, iddiaya göre olaydan yaklaşık 1 saat önce gürültü nedeniyle polise şikayet edildiği öğrenildi.Manavgat ilçesinde ise arılarını kontrol etmek amacıyla ormanlık alana gelen arıcı Ahmet Atak'ın 66 LU 174 plakalı kapalı kasa kamyoneti elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın ormana sıçramadan kontrol altına alınırken, aracın yakınında bulunan arı kovanları da yandı. Atak'ın daha önce 2 kez daha aracında aynı şekilde yangın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Gazipaşa ilçesinde de Hasan Bülüç'e ait restoranın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İşyerinin kapalı olması, riski önledi.