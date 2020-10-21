Tarihe ingiliz hançeri

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kekova'nın karşısındaki Üçağız Yarımadası'nda 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'nda kaçak olduğu öne sürülen bir villa inşaatı şikayet konusu oldu. Üçağız Mahallesi'nden bazı vatandaşlar, yarımadada bulunan ve 'Ziyat Koyu' olarak da adlandırılan denize sıfır mevkide, Türk ortağı da bulunan bir İngiliz vatandaşın Eighty Five Ninety Five isimli şirketine ait olduğu belirtilen villa inşaatıyla ilgili CİMER, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'ne şikayetçi oldu.Şikayetçilerden İbrahim Turhan ve Hüseyin Yiğit Turhan, Üçağız Yarımadası'nda yaklaşık 6-7 yıl önce Cloudya Jamey Hankes adlı bir İngiliz tarafından denize sıfır, kaçak olarak yapılmış üç katlı binanın yıkılarak, yerine yeni bir villa yapımına başlandığını kaydetti. Denize sıfır kaçak yapının bulunduğu alanın arkeolojik ve doğal sit alanı bölgesi olduğu belirtilen şikayette, izinsiz yapıya müdahale edilmesi istendi. Geçen yıllarda mühürlenen yapının yerine, İmar Barışı'ndan faydalanılarak pandemi sürecinde yerine yeni bir villa yapımına başlandığı ve kaydedildi. Birçok bölümü yeni yapıldığı belli olan, pencere ve kapıları takılan, denize sıfır arazideki villadan denize inmek için özel bir merdiven, çardak ve tekne bağlanılabilen iskele de bulunuyor.Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, bölgenin Özel Çevre Koruma (ÖÇK) bölgesi kapsamında ve doğal sit alanı içinde olduğunun altını çizdi. Kocakaya, villaya ilişkin tüm belgelerin toplanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vasıtasıyla bakanlığa gönderildiğini kaydetti. Kocakaya, "Oradan gelecek cevaba göre, hareket edeceğiz. Zaten mühürlenmiş durumda, en azından bu belgelerin cevabı gelinceye kadar herhangi bir inşai faaliyetin devam etmemesi için güvenlik anlamında mühürleme işlemini yaptık. Vatandaşın bu inşai faaliyete devam etmesi mümkün değil kanunen. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen cevaba göre geçersiz ise belediyemiz hem para cezası hem yıkım işlemi yapacak" dedi.