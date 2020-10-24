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Ağaçta ölümüne fıstık hasadı

Ormanda fıstık çamı hasadı başladı. Metrelerce yükseklikteki ağaçlara çıkan işçiler, kozalak topladı. 20 kilo fıstık elde edilirken kilosu 300 liradan alıcı buldu

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Ağaçta ölümüne fıstık hasadı
Ayrdın'dan Antalya'nın Manavgat ilçesine kozalak toplamaya gelen 11 işçi, Kum mevkiindeki ormanlık alanda 20 günde 15 ton çam kozalağı topladı. Çam kozalağının tonundan 15-20 kilo fıstık içi çıktığı, 300 liraya satıldığı, baharatçılarda kilosunun bin liraya kadar satıldığı bildirildi. Kendilerini 'kozalak avcıları' olarak adlandıran işçiler, kozalakları toplayabilmek için çam ağaçlarının tepesine çıkarken ekmeklerini kazanabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor.

KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADILAR
Kozalak toplayan kişilerin küçük yaşta ağaca tırmandığını belirten Ramazan Ece "İşimizin tehlikesinin farkındayız. Zaman zaman kazalar da yaşıyoruz. Ama ekmek kazanmak kolay değil. Yeri geliyor 1 veya 2 tane kozalağın olduğu ağaca tırmanıyoruz. Manavgat'ta 20 günde 15 ton dolayında kozalak topladık. Bu bölgede 20 ton dolayında hasat bekliyoruz. Gerekli ilaçlama ve bakım yapılsa buradan en az 100 ton dolayında kozalak toplanır" dedi.
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Ağaçta ölümüne fıstık hasadı
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