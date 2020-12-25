Güneş enerjisine ilgi artıyor

TÜRKİYE'NİN güneş enerjisinden yararlanma konusunda en şanslı şehirlerinden olan Antalya'da çalışmalar artıyor. Alanya Belediyesi, güneşten elektrik üretim santralini (GES) büyüttü. Yeni proje ile 286.20 kW enerji artışı yaşanacak ve tesise yapılacak ilave projeyle birlikte yüzde 7.5 daha fazla gelir elde edecek. Alanya Belediyesi, yaklaşık 47 bin 880 dolar ekstra kazancı kasasına koyacak.Yeni yapılan proje sahasını ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa ve teknik ekipten bilgi aldı. Başkan Yücel, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının arttırılmasına yönelik gerçekleştirdikleri çevreci projeleri geliştirilmeyi hedeflediklerini belirtti. Başkan Yücel, "Yenilenebilir enerji kaynağı için yaklaşık 4 yıl önce başlattığımız bu muazzam projeyle birlikte, kendi elektriğini kendi üreten bir belediye haline geldik. Yeni ilave projemizi ocak ayı sonunda devreye alacağız" dedi. Sanayicilerin ortak sorunlarından biri olan enerji maliyetlerinin düşürülmesi için, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında önemli bir protokol imzaladı. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar'ın 'Çatılara Özgürlük' adını verdiği projenin uygulanabilir hale gelmesini sağlayan protokol kapsamında, fabrikasının çatısına güneşten elektrik üretim santrali (GES) kurmak isteyen sanayicilere uygun şartlar ihtiva eden finansman desteği sunulacak. Ali Bahar, "Ülkemizin enerji alanındaki dışa bağımlılığını büyük ölçüde azaltacak bu proje, imzaladığımız protokol ile uygulanabilir hale geldi" dedi. Kuveyt Türk KOBİ'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz ise sürdürülebilir enerjiye destek vermekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.