Milli şair anıldı

İSTİKLAL Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 84. yılında İstanbul Edirnekapı'daki mezarı başında anıldı. İsmini ünlü bayrak ve vatan şairinden alına Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) özel bir anma programı düzenledi. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kılınç'ın da katıldığı tören, bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle kısıtlı çerçevede yapıldı. BURDUR TOPRAĞIÖnceki yıllarda Asım'ın Nesli MAKÜ öğrencilerinin de katıldığı anma töreni bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ile başlayan program Mehmet Akif Ersoy ve tüm şehitler için yapılan dualar ile devam etti. Duanın ardından Burdur'dan getirilen toprak Rektör Prof. Dr. Korkmaz tarafından Akif'in mezarına döküldü..