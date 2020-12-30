Babanın evlat sınavı

Antalya'da anne ve babasına öfkelenip evini ateşe verdiği ileri süren madde bağımlısı bir kişi, az kalsın faciaya neden oluyordu. Yangında bina tahliye edilirken büyük panik yaşandı. Yangın, dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 633 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. İddiaya göre, anne ve babasıyla kalan madde bağımlısı Meriç Dural (37), odasındaki elbise dolabını ateşe verip kaçtı. Bu sırada dumanları fark eden aile, içerideki kafeste bulunan muhabbet kuşları ile köpeklerini alarak kendilerini sokağa attı.

BABALIK DİYETİ

Yoğun dumanın kapladığı apartman sakinleri de olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Ekipler, alevlere müdahalede bulunurken, evini yaktığı ileri sürülen Meriç Dural'ın emekli öğretmen babası Semih Dural, oldukça öfkelendi. Oğluna tepki gösteren Semih Dural "Evi oğlum yaktı. Çarşafları, yatağı tutuşturmuş. Geçen yıl da 5 arabaya çarptı. 350 bin liralık zarara yol açtı. Onun borcunu her ay 5 bin lira taksitle ödüyorum. Ona bakmak zorunda değilim" diyerek gözyaşı döktü.

KAYIPLARA KARIŞTI

Yangından kaçarken apartman merdivenlerinden düşerek yaralanan Leyla Yorulmaz ise, "Dumandan ortalık gözükmüyordu. Simsiyahtı. Düştüm. Elimde de köpeğim vardı, onu korurken ben düştüm" diye konuştu. Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Cemalettin Çakar'da dumandan etkilenerek kendini apartmandan dışarı çıktığını kaydetti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangına sebebiyet verdiği ileri sürülen Meriç Dural'ı bulmak için çalışma başlattı.