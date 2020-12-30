Kesintisiz üretim için çiftçiye destek

BURDUR Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ömer Faruk Gündüzalp, pandemi nedeniyle dünyanın, dolayısıyla ülkemizin de zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Üretimin kesintisiz devam etmesi için çiftçimizin morale ve desteğe ihtiyacı var. Çiftçimizi üretimden koparmamak için girdi maliyetlerinde acil çözümler üretilmeli ve hızla uygulamaya geçirilmelidir. Aksi halde, gıda arzında zorlu bir sürece gireceğiz" dedi. Moral ve inançla çözülmeyecek hiçbir problem olmadığına dikkat çeken Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, "Çiftçimiz üretemediğinde, ihraç karşılığı ülkemize döviz girdisi olmadığında, diğer ülkelerle rekabet etme şansımız kesinlikle yok. Silahsız savaşılabiliriz ancak su ve ekmek olmadan savaşmamız mümkün değil. Bir taraftan ekim alanlarımız azalırken, diğer taraftan ülke nüfusumuz artmaya devam ediyor. Bu iki önemli faktörü göz önünde bulundurarak, tarımsal üretim planımızı ona göre yapmamız gerekiyor"diye konuştu.Üretimi etkileyen en önemli unsurun, girdi maliyeti olduğunu belirten Gündüzalp, "Burdur Ticaret Borsası olarak, maliyetleri nasıl azaltırız, çiftçimizi üretimde nasıl tutabilirizin muhasebesi içerisindeyiz. Üretim maliyetlerinin yüksek, ürün fiyatlarının düşük olması nedeniyle üreticimiz toprağı ekmekte tereddüt yaşıyor. Çiftçimizi tereddütte bırakmamak için biran evvel mazot, gübre, ilaç, elektrik vs. fiyatlarında düzenleme yapılmalıdır. Rakiplerimizle eşit şartlarda rekabet edecek ortam ve şartlar, devletimiz tarafından oluşturulmalı ve uygulanmalıdır" dedi.