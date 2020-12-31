707 gündür bulunamadı

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'dan (20) 707 gündür rastlanılmadı. 2 Mayıs 2019 Cuma günü kayıp Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı düzenlenirken, anne ve babası ise acılı bekleyilerini sürdürüyor.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Acılı anne ve babanın sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımları ise yürekleri dağlıyor. Baba Ahmet Acar'ın en son paylaşımı ise eşi ve kızıyla birlikte yaptıkları Kıbrıs gezisinde çekilen görüntü ve fotoğraflar oldu. Baba Ahmet Acar, bu anları, "10 Mart 2018'de bizi Kıbrıs'ı gezdirdiğin günler babişim. Bugün dere çok sitemli dolu yavrum. Çok yağmur yağdı. 24 Ocak 2019 saat 14:26:33 saniyede olduğu gibi, Rabbim can kaybı yaşatmasın. Babişim. Sen gittin de bulamadık; bulamıyoruz seni, saf kalpli meleğim" ifadeleriyle paylaştı.